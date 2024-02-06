Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada: 1'i ağır 10 yaralı Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Afyonkarahisar merkeze bağlı Sadıkbey Mahallesi girişinde A.Y., Y.D., Ş.İ. ve A.D. idaresindeki araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1'i ağır 10 yaralı

Kazada araçlarda bulunan Ş.İ. (27), A.D. (25), Y.D. (59), H.D. (54), H.D. (77), Y.E.Ç. (8), A.E.Ç. (10), H.Y. (69), Y.D. (40) ve M.D. (36) yaralandı.

Ş.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaşananlar kamerada

Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde iki aracın refüjdeki geçiş noktasında beklediği, kara yolunda ilerleyen diğer iki aracın ise çarpıştıktan sonra bekleyen araçlara çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)