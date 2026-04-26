Suriye'de savaş suçluları yargı önünde: Esad'ın kuzenin yargılanmasına başlandı

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve 2011 yılında baş gösteren iç savaş, 8 Aralık 2024'te muhalif güçlerin başkent Şam'ı ele geçirmesiyle son buldu.

13 yıl süren iç savaş büyük şiddet olaylarına ve kanlı eylemlere sahne olurken, bu eylemlerin baş sorumlularının yakalanmasına yönelik çalışmalar da başlatıldı.

İç savaş boyunca sivillere karşı kimyasal silah kullanımından sistematik işkence ve zorla yerinden etmeye kadar birçok alanda insanlığa karşı faaliyetlerde bulunan şahıslar bir bir yakalandı.

ESAD'IN KUZENİ NECİB YARGI ÖNÜNDE

Bu kapsamda yürütülen davalarda ilk duruşma bugün Esad'ın kuzeni Atef Necib'in yargılanmasıyla başladı.

Necib, başkent Şam'daki Adalet Sarayı'nda bulunan Dördüncü Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

DEMİR PARMAKLIK ARDINDA TUTULDU

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen duruşmaya Suriye Başsavcısı ve kurban yakınları ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Televizyonlardan canlı yayınlanan duruşmada Necib'in, mahkeme salonunda demir parmaklık ardındaki özel bir bölümde tutulduğu görüldü.

Duruşmanın ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

DERA'DAKİ BARIŞÇIL GÖSTERİLERİ ŞİDDETLE BASTIRDI

Beşar Esad'ın kuzeni ve çöken rejimin Dera'daki Siyasi Güvenlik Müdürlüğünün eski başkanı Atıf Necib, 2011'deki barışçıl gösterilerin bastırılmasında rol aldı.

Dera'da rejim karşıtı sloganlar yazan çocukların gözaltına alınıp işkence görmesine tepki amaçlı başlayan protestolar, Necib'in talimatları doğrultusunda orantısız şiddetle bastırıldı.

SİVİLLERE GÖZALTINDA İŞKENCE

Güvenlik güçleri, protesto yürüyüşlerine gerçek mermilerle müdahale ederken gözaltına aldıkları sivillere işkence uyguladı.

Necib, Dera halkını toplu cezalandırma politikalarıyla hedef alarak bölgedeki su, gıda ve tıbbi yardımlara erişimi engelledi.

BEŞAR ESAD VE KARDEŞİ HAKKINDA GIYABİ YARGILAMA

Suriye’de devrik rejimin lideri Beşar Esad ile kardeşi Mahir Esad’in hakkında gıyabi yargılama süreci başkent Şam’da başladı.

Şam’daki Adalet Sarayı’nda bulunan Dördüncü Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin isimleri de yer aldı.

Duruşmada, Beşşar Esad ve Mahir Esad'in yanı sıra Muhammed Eymen Ayyuş, eski Savunma Bakanı Fahdi Casem el-Freyic, Dera askeri istihbarat başkanı Luay al-Ali, Dera istihbarat şubesi başkanı Fevik Nasır ile komutan Talal Hüseyin’in isimlerinin geçtiği belirtildi.

KAÇTIKLARI İÇİN GIYABİ YARGILAMA YÜRÜTÜLDÜ

Söz konusu kişilerin tamamının yurt dışına kaçtığı ve bu nedenle haklarında gıyabi yargılama yürütüldüğü, mahkemenin ilgili mevzuat kapsamında haklarında tebligat sürecini başlatacağı aktarıldı.

Duruşmaların, Suriye Cumhuriyeti Genel Savcı Yardımcısı Hassan et-Trübe başkanlığında yürütüldüğü bildirildi.