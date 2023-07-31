Afyonkarahisar’da alkollü kamyonet sürücüsünün çarptığı astsubay şehit oldu Tır kazası sonrası güvenlik için yola duba koymaya çalışan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, arkadan gelen ve sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki astsubay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak şehit düştü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesi Dereçine Beldesi yakınlarında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konya’dan yola çıkan N.Ö (52) idaresindeki 47 DR 756 plakalı saman yüklü tır, Afyonkarahisar’a seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sultandağı ilçesi Dereçine Beldesi yakınlarında kayarak orta refüje girdi. Kazada tırın dorsesinde bulunan saman balyaları yola saçıldı. Yola dubalar yerleştiriyordu Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, olay yerine geldi. İncelemenin ardından kazanın yaşandığı bölgede güvenliği sağlamaya çalışan 33 yaşındaki astsubay, yola dubalar yerleştirmeye başladı. Şehit düştü Bu sırada arkadan gelen M.G. yönetimindeki 03 AAG 354 plakalı kamyonet, önce astsubay Tatlı’ya, ardından tıra çarptı. Olay sonrası ağır yaralanan Tatlı, tır sürücüsü N.Ö. ve kamyonet sürücüsü M.G., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tatlı, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Sürücü alkollü çıktı Sağlık kontrolünden geçirilen kamyonet sürücüsü M.G. ise 1.02 promil alkollü çıktı. M.G.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Acı haberi, Afyonkarahisar Valiliği duyurdu. Valilik duyurdu Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Afyon-Konya kara yolu Sultandağı/Dereçine mevkisinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu Asb. Kd. Çvş. Mustafa Tatlı şehit olmuştur. Kahraman jandarmamıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.” denildi. Öte yandan, şehit düşen Tatlı’nın Kahramanmaraşlı olduğu öğrenildi.