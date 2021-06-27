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- Afyonkarahisar'da benzinlikte drift atan maganda
Afyonkarahisar'da benzinlikte drift atan maganda
Akaryakıt aldıktan sonra drift atan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye 10 bin 483 lira para cezası kesilirken, korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
- İHA
- 27.06.2021 - 14:38
- Güncelleme : 27.06.2021 - 14:53
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yakıt alan bir sürücü, yakıtı aldıktan sonra drift yaptı.
TEHLİKE ANLARI KAMERADA
İstasyon çalışanlarının korku dolu anlar yaşadığı anlarda istasyon yetkilileri şahsa müdahale etmek için yaklaştı ve sürücü hızla uzaklaştı.
Görevliler tarafından durumun Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.
Afyonkarahisar'da benzinlikte drift yapan maganda ViDEO
CEZADAN KAÇAMADI
İstasyonda drift yaptığı tespit edilen M.M.T., kısa sürede yakalandı.
Polis ekipleri, sürücüye drift yapmaktan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve ehliyetini yanında bulundurmamaktan 10 bin 483 lira para cezası kesti, sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.