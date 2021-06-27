Haberler

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da benzinlikte drift atan maganda

Afyonkarahisar'da benzinlikte drift atan maganda

Akaryakıt aldıktan sonra drift atan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye 10 bin 483 lira para cezası kesilirken, korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.