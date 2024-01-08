Afyonkarahisar’da beton pompası üstünde ölümle burun buruna geldi İnşaat çalışması sırasında beton pompasının üzerine çıkan işçi, görenlerin yüreğini ağzına getirirken 20 metre yükseklikten kameralara poz verdi.

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İHA

Akıllara durgunluk veren bir olay da Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana geldi.

Bir inşaat çalışmasında harç götüren firma, mikser ve beton pompası ile 6 katlı bir binaya beton atmaya başladı.

Pompanın üstünde 20 metre yükseldi

Bu esnada sorumsuz bir inşaat işçisi, güvenlik önlemi almadan canını hiçe saydı.

İnşaat işçisi, üstüne çıktığı pompanın demirine uzandı. Yerden yaklaşık 20 metre yüksekliğe çıkarak pompa ile birlikte beton döktü.

Beğeni uğruna ölüme davetiye çıkardı

İşçinin anormal derecede soğukkanlı olması ve güvenlik önlemlerini hiçe sayması ise akıllara durgunluk verdi.

Beton dökümü esnasında çevredekilerin hayret dolu bakışlarına aldırmayan işçi, yaptığı hareketle adeta ölüme davetiye çıkardı.

O anlar çevredekiler tarafından kamera kaydına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)