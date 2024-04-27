Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Türkiye'nin savunma ürünlerine vurgu yaptı Dendias, gemi inşası ve SİHA üretimine karşı adımlar atmaları gerektiğini söyledi. "Bize karanfil atmıyorlar" diyen Dendias, "Zorluklara yanıt verebilmeliyiz" ifadesini kullandı.

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin silahlı kuvvetlerini yenilikçilik temelinde yeniden düzenlemeleri gerektiğini söyledi.

Daha önceki açıklamalarında Türkiye'nin savunma alanındaki atılımlarına dikkati çeken Dendias, kendilerinin de bu yönde hamlelerde bulunmalarının gerekliliğini vurguladı.

Yunanistan'ın savunmasına odaklanan anti-SİHA sistemlerinin oluşturulmasına yönelik "Uzun Vadeli Savunma Ekipman Planlaması" devam ediyor.

Bu kapsamda iki hava savunma sisteminin maliyetinin 2 milyar euro olduğu belirtiliyor.

"Komşumuz Türkiye'ye bakın"

Savunma Bakanı Dendias, Türkiye'nin savunma ürünlerine işaret ederek şöyle dedi:

Komşumuz Türkiye'nin gemi inşa programına bakın. Komşumuz Türkiye'nin SİHA programına bakın. Onlara makul bir cevabımız olmalı.

"Kendimizi savunmak istiyoruz"

"Kim birinci olacak diye bir yarışa girelim demiyorum." ifadesini kullanan Dendias, "Kendimizi savunmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'yi ima etti: Bize karanfil atmıyorlar

Dendias, Yunanistan'ın bir Lüksemburg olmadığını belirterek. "Herkes dostumuz değil. (Türkiye) Bize karanfil atmıyor." diye ekledi.

"Çevremizdeki zorluklara yanıt verebilecek noktada olmalıyız"

Pentapostagma'nın aktardığına göre Yunanistan Savunma Bakanı, Türkiye ile ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü: