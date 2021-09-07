Afyonkarahisar'da dede ve torunun evine uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, aynı isme sahip olan dede ve torunun evine operasyon düzenlendi. Operasyonda yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü.

Jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında, merkeze bağlı Işıklar beldesinde ikamet eden dede M.S. ile aynı isimdeki torunu M.S., isimli şahısların evlerine baskın düzenlendi.

Dinar ilçesi Akçaköy mevkiinde Ş.S., Ö.B. ve U.C.E. isimli şahısların içinde bulunduğu araçlarında arama yapıldı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH BULUNDU

Aramalarda, 1 kilo 751 gram esrar, 94 gram toz esrar, 27 bin TL nakit para, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 40 adet fişek ele geçirildi.

3 GÖZALTI

Operasyonun ardından dede ve torun ile birlikte diğer 3 zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.