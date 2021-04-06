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    Afyonkarahisar'da minibüs, kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

    Dinar ilçesinde kamyona arkadan çarpan minibüste bulunan Halit Dal yaşamını yitirirdi, 2 sürücü ise yaralandı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 01:38
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    Afyonkarahisar'da minibüs, kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

    Afyonkarahisar- Dinar karayolunun 49’uncu kilometresinde Hikmet Ünal Pegir yönetimindeki minibüs, önünde giden Sadettin Turan yönetimindeki kamyona çarptı.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Minibüste büyük hasarın oluştuğu kazada araçta bulunan Halit Dal olay yerinde yaşamını yitirirken, Hikmet Ünal Pegir ağır, kamyon sürücüsü Sadettin Turan ise hafif yaralandı.

    Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesinin ardından olay yerine ekipler geldi.

    Sağlık ekipleri Pegir ve Turan’ı Dinar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Halit Dal’ın cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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