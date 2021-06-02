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    Afyonkarahisar'da tek katlı evde yangın

    Tek katlı evde çıkan yangın maddi hasara neden olurken, can kaybı yaşanmadı.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 14:32
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 15:06
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    Afyonkarahisar'da tek katlı evde yangın

    Afyonkarahisar Belkaracaören köyünde, Orhan Karakaya'ya ait olduğu belirlenen kerpiç bir evde yangın çıktı.

    OLAY YERİNE İTFAİYE GELDİ

    Evden çatıya sıçrayan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışırken, Şuhut İtfaiye Amirliği ekipleri ise takviye olarak olay yerine geldi.

    2 SAAT İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

    İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın, 2 saatlik bir süre içerisinde kontrol altına alındı.

    Yangının ardından tek katlı kerpiç evde, maddi hasar meydana geldi.

    Afyonkarahisar da tek katlı evde yangın #1

    Afyonkarahisar da tek katlı evde yangın #2

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