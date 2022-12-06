Afyonkarahisar'da ters dönen araca vatandaş müdahale etti

Afyonkarahisar'da ters dönen araca vatandaş müdahale etti

Işıklardaki virajı alamayıp ters dönen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar ise ters dönen aracı düz çevirdi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı-Dinar kavşağında ilerleyen Emircan K. idaresindeki 06 CJY 632 plakalı otomobil, ışıklardaki virajı alamayarak refüjlere çarptı.

Sürücü, çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Emircan K., ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobili vatandaşlar çevirdi

Yol ortasında ters dönen otomobil, çevredeki vatandaşların yardımı ile kaldırılarak çekiciye yüklendi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.