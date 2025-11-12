Afyonkarahisar’da yağ fabrikasında patlama: 1’i ağır 10 yaralı

- Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 10 işçi yaralandı.
- Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
- Patlamanın nedeni araştırılıyor; bir yaralının durumu ağır.
Afyonkarahisar'a bağlı Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim faaliyeti gösteren bir yağ fabrikasında, patlama meydana geldi.
Henüz nedeni belirlenemeyen patlama, işçilerin üretim alanında bulunduğu sırada yağ kazanlarından birinde yaşandı.
Patlama sonucu 10 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Ekiplerin olay yerindeki soğutma ve inceleme çalışmaları sürüyor.
Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.