Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde derbi ihtimali

Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin çeyrek finalde eşleşme ihtimali bulunuyor.

Eşleşme durumunda Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Rams Park'ta, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

EŞLEŞME DURUMUNDA EV SAHİBİ G.SARAY

Eğer Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek finalde rakip olursa aynı hafta RAMS Park'ta iki derbi (lig ve kupa) oynanacak.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda grubu ikinci sırada tamamladığı için seri başı olamadı ve bu nedenle çeyrek final karşılaşmasını deplasmanda oynayacak.

FENERBAHÇE SERİ BAŞI OLAMADI

Sarı-lacivertliler aynı grupta olduğu için Beşiktaş ile çeyrek finalde eşleşemeyecek.

Perşembe günü oynanacak maçların sonucuna Fenerbahçe, Trabzonspor ile de eşleşebilir.

A GRUBU

(12 Puan) Galatasaray

(9 Puan) Trabzonspor

(7 Puan) Alanyaspor

B GRUBU

(9 Puan) Samsunspor

(9 Puan) Konyaspor

(7 Puan) Gençlerbirliği

(4 Puan) Iğdır FK

(4 Puan) Eyüpspor

(1 Puan) Aliağa Futbol A.Ş.

(0 Puan) Bodrum FK

(0 Puan) Antalyaspor

Aliağa Futbol A.Ş. - Gençlerbirliği

Antalyaspor - Samsunspor

Bodrum FK - Iğdır FK

Eyüpspor - Konyaspor

C GRUBU

(10 Puan) Beşiktaş

(9 Puan) Fenerbahçe