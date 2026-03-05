Rıza Pehlevi canlı yayın tuzağına düştü: Avrupa İran'a karşı Haçlı Seferi yapmalı

İran'ın devrik şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin ABD'de yaşayan oğlu Rıza Pehlevi, ünlü Rus komedyen ikilisi Vovan ve Lexus'un görüntülü konuşma davetine katıldı.

Rıza Pehlevi, komedyenlerin son şakalarının kurbanı oldu.

ALMANYA BAŞBAKANI'NIN DANIŞMANI KILIĞINDA GÖRÜNTÜLÜ ŞAKA

Rus komedyenler, kendilerini Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in danışmanları olarak tanıtarak Pehlevi ile canlı video görüşme yaptı.

Görüşmede biri sahte bıyık takıp, Hitler'e benzer kıyafet ve makyajla 'Adolf' olarak göründü.

"İRAN'A KARŞI HAÇLI SEFERİ YAPILMALI"

Pehlevi, şakayı fark etmeden sohbeti sürdürdü ve Almanya'nın ABD ile İsrail'e katılarak İran'a askeri müdahalesini 'Haçlı Seferi' olarak nitelendirdi.

Pehlevi, görüşmede "Avrupa İran’a karşı Haçlı Seferi yapmalı. Daha fazla ülke katılmalı." ifadelerini kullandı.

"İRAN REJİMİ ÇÖKERSE, YERİNİ DOLDURMAYA HAZIRIZ"

Ayrıca İran rejiminin çökmesi halinde 'vakumu doldurmaya hazır olduklarını' belirtti ve Almanya'nın desteğinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Vovan ve Lexus'un kendi 'Rumble' kanallarında şaka görüntülerini yayımlamasıyla o anlar, uluslararası gündeme oturdu.

TÜM İŞARETLERE RAĞMEN ŞAKAYA İNANDI

Pehlevi, bıyık takan ve kendisini Adolf olarak tanıdan komedyene rağmen, söylenenlere inanmaya ve sohbetini ciddiyetle sürdürmeye devam etti.

Komedyenler kendilerini inandırdıkları Pehlevi ile uzun süre yayın yapmaya devam ettiler.