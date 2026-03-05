Sokakta savaş gündemi: İsrail Türkiye'ye saldırabilir mi?

Dünya 28 Şubat tarihi itibariyle savaş gündemine odaklandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar 6. gününde devam ediyor.

İran'ın misillemeleriyle birlikte Orta Doğu yeniden çatışmalara teslim oldu.

Körfez ülkelerindeki enerji tesislerinin vurulması, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gibi etmenlerle birlikte savaş hayatın her noktasına etki etti.

"İSRAİL TÜRKİYE'YE SALDIRABİLİR Mİ"

Bu kapsamda Türkiye'de de gelişmeler yakından takip ediliyor.

Ensonhaber ekibi de savaş gündeminin sokaktaki yansımalarının peşine düştü. Ekibimiz, Batı medyasında "Sıradaki ülke Türkiye" söylentileri üzerinden röportajımıza katılanlara "İsrail Türkiye'ye saldırabilir mi?" sorusunu yöneltti.

Röportajımıza katılanların ezici çoğunluğu, İsrail'in buna cesaret edemeyeceği yönünde ifadeler kullandı.

"İSRAİL'İN GÜCÜ YETMEZ"

Bir katılımcı, "Gücü yetmez bence. Biz öyle kolay teslim olmayız. Gaz ocağının tüpünü bile çakmakla kontrol ediyoruz. O yüzden İsrail'in gücü yetmez bize." dedi.

"BİZİ KARŞILARINA ALMAK İSTEMEZLER"

Bir diğer katılımcı ise, "Saldıramazlar, Güçleri yetmez Türkiye'ye. Bizi karşılarına almak istemezler. Türkiye çok güçlü. Onlar da bunun farkındalar." ifadelerini kullandı.