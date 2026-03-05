ODTÜ’de Geleneksel 5. İftar programı düzenlendi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsünde düzenlenen Geleneksel 5. ODTÜ İftarı, çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ramazan ayının manevi atmosferini kampüs ortamında paylaşmak amacıyla düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Program kapsamında öğrenciler, iftar saatinde aynı sofrada buluşarak oruçlarını açtı. İftar programı, katılımcıların yoğun ilgisiyle samimi ve manevi bir ortamda geçti.

İFTAR SONRASI BİRLİKTE SAF TUTTULAR

İftarın ardından öğrenciler, kampüs içerisinde kurulan alanda birlikte saf tutarak akşam namazını eda etti. Programda birlik ve dayanışma vurgusu yapılırken Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ruhuna dikkat çekildi.

GELENEKSEL BULUŞMA HALİNE GELDİ

Her yıl Ramazan ayında düzenlenen ODTÜ iftar programının öğrenciler arasında bir gelenek haline geldiği belirtilirken etkinliğin, üniversite topluluğu içinde dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi.

Katılımcılar, benzer etkinliklerin ilerleyen yıllarda da sürdürülmesini temenni ederek Ramazan ayının manevi atmosferini kampüs ortamında birlikte yaşamanın önemli olduğunu dile getirdi.