Ekrem İmamoğlu BBC'ye konuştu: İmamoğlu olmadı başkası olsun demek doğru değil

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu devam ediyor.

Tutuklandığı ilk günden itibaren Batı medyasına sık sık demeçler vererek Türkiye'yi şikayet eden İmamoğlu, bu kapsamda yeni bir söyleşi yaptı.

BBC Türkçe'ye konuşan İmamoğlu, şikayetlerine kaldığı yerden devam etti.

İmamoğlu, adaylığı ve CHP'nin bu yöndeki stratejilerine ilişkin de konuştu.

Adaylığında ısrarın muhalefete zarar vereceği yönündeki söylemlere ilişkin konuşan İmamoğlu, adaylığının kişisel bir sonuç olmadığına dikkat çekti.

"ADAY OLANA DESTEK OLURUM"

Başkasının adaylığı konusunda ilk kez konuşan İmamoğlu, "Kendi adıma şunu belirtmekte bir an bile tereddüt etmem: Türkiye'de demokrasi hangi yolla, kimin adaylığıyla korunacaksa, o yola destek olurum, o adaya destek olurum.

Benim meselem, İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsun meselesi değildir. Mesele Türkiye meselesi, mesele demokrasimizin akıbeti meselesidir.

Dolayısıyla, ülkenin hayrına, demokrasimizin menfaatine hangi yol daha etkin bir şekilde hizmet edecekse zamanı geldiğinde ben de o yolun yolcusu olurum." ifadeleri kullandı.

"İMAMOĞLU OLMADI BAŞKASI OLSUN DEMEK DOĞRU DEĞİL"

"İmamoğlu olmadı başkası olsun" demeyi de doğru bulmadığını belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ancak şunu da vurgulamak isterim: İktidar yargı kumpasıyla rakibini oyun dışına ittiğinde, 'Tamam o zaman başka adayla yarışalım' dersek bugün İmamoğlu'na yapılan, yarın da başkasına yapılır. Bunu da görmek, buna uygun davranmak lazım.



'İmamoğlu olmadı başkası olsun' demek kolay, ancak bu yol da yol değil. Bu zorbalığa başımızı eğmemeliyiz. Milletin talimatı da budur. Bugün bana yapılanın yarın başkasına yapılmayacağını kim garanti edebilir?



Dolayısıyla, yapmamız gereken öncelikle iktidara 'milletin iradesinin karşısında duramazsın' demek. 'Türkiye'yi iktidarların seçimle değiştiği bir ülke olmaktan çıkaramazsın' mesajını en güçlü şekilde vermektir.