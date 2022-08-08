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    Afyonkarahisar’da yağmur, su baskınlarına neden oldu

    Sandıklı ilçesinde yaklaşık yarım saat süren yağmurda 10’a yakın iş yerini su basarken, Yavaşlar köyünde dere taştı.
    • 08.08.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 11:59
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    Afyonkarahisar’da yağmur, su baskınlarına neden oldu

    Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde dün 17.30 sıralarında başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

    Köylerde de etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi.

    Yeni Sanayi Sitesi’ndeki 10’a yakın iş yerini su bastı.

    DHA’nın haberine göre; iş yerlerinde maddi hasarlar meydana gelirken, iş yeri sakinleri kendi imkanları ile suları tahliye etti.

    Dere taştı, 13 evi su bastı

    Yavaşlar köyünde ise Akpınar Çayı olarak bilinen derenin taşması sonucu 13 evi su bastı. Evlerde maddi hasar meydana geldi.

    Köylüler, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri tarafından evlerdeki sular tahliye edildi.

    Afyonkarahisar’da yağmur, su baskınlarına neden oldu VİDEO

    Afyonkarahisar’da yağmur, su baskınlarına neden oldu #1

    Afyonkarahisar’da yağmur, su baskınlarına neden oldu #2


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