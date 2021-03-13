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Afyonkarahisar'daki kazada oğul öldü, baba yaralandı

Afyonkarahisar'daki kazada oğul öldü, baba yaralandı

Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir kamyon ile otomobil kaza yaptı. Kazada baba yaralanırken, oğul ise hayatını kaybetti.