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    Afyonkarahisar'daki kazada oğul öldü, baba yaralandı

    Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir kamyon ile otomobil kaza yaptı. Kazada baba yaralanırken, oğul ise hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 13.03.2021 - 15:08
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    Afyonkarahisar'daki kazada oğul öldü, baba yaralandı

    Saat 09.00 sıralarında Afyonkarahisar'daki Bolvadin- Emirdağ karayolu Çobanlar kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen kamyon ile Bünyamin Işık yönetimindeki 03 ACA 168 plakalı otomobil çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Bünyamin Işık ile aynı araçta bulunan oğlu Cengiz Işık yaralandı.

    OĞLU VEFAT ETTİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Bünyamin Işık ve oğlu Cengiz Işık, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralılardan Cengiz Işık, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Babası Bünyamin Işık ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Cengiz Işık'ın cenazesi morga konulurken, kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

    YOL ULAŞIMA AÇILDI

    Polis ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede önlem aldı. Kapanan karayolu, Bolvadin Belediyesi itfaiye ekiplerinin kaza yapan otomobili çekmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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