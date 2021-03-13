- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Afyonkarahisar'daki kazada oğul öldü, baba yaralandı
Afyonkarahisar'daki kazada oğul öldü, baba yaralandı
- DHA
- 13.03.2021 - 15:08
Saat 09.00 sıralarında Afyonkarahisar'daki Bolvadin- Emirdağ karayolu Çobanlar kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen kamyon ile Bünyamin Işık yönetimindeki 03 ACA 168 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Bünyamin Işık ile aynı araçta bulunan oğlu Cengiz Işık yaralandı.
OĞLU VEFAT ETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Bünyamin Işık ve oğlu Cengiz Işık, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Cengiz Işık, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Babası Bünyamin Işık ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Cengiz Işık'ın cenazesi morga konulurken, kamyon şoförü ise gözaltına alındı.
YOL ULAŞIMA AÇILDI
Polis ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede önlem aldı. Kapanan karayolu, Bolvadin Belediyesi itfaiye ekiplerinin kaza yapan otomobili çekmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.