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- Ağrı'da 'sahte gelin' operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
Ağrı'da 'sahte gelin' operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
Polis ekiplerince yürütülen 'sahte gelin' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- DHA
- 17.02.2021 - 12:04
- Güncelleme : 17.02.2021 - 12:08
Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yürütülen 'sahte gelin' soruşturmasında, Doğubayazıt ilçesinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 5'i kadın 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
6’SI TUTUKLANDI
Şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.