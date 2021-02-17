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    Ağrı'da 'sahte gelin' operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

    Polis ekiplerince yürütülen 'sahte gelin' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 17.02.2021 - 12:04
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 12:08
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    Ağrı'da 'sahte gelin' operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

    Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Yürütülen 'sahte gelin' soruşturmasında, Doğubayazıt ilçesinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından 5'i kadın 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    6’SI TUTUKLANDI

    Şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    Ağrı da sahte gelin operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı #3

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    Ağrı da sahte gelin operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı #5

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