Ajda Pekkan'dan sokak köpeği savunması: Sahip çıkalım.. Süperstar Ajda Pekkan bu zamana kadar sayısız ölüme neden olan başıboş köpekleri savundu. Pekkan, "Sokak hayvanlarının sahiplenilmesi lazım. Görmemezlikten gelmek çok büyük bir vicdansızlıktır. Ben insanoğluna yakıştıramıyorum" dedi

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DHA

Başıboş köpek sorununun sonu gelmiyor.

Özellikle son yıllarda artan saldırılara her gün bir yenisi ekleniyor.

7'den 70'e tüm vatandaşların korkulu rüyası olan sokak köpekleri, ölümle sonuçlanan çok sayıda saldırılara imza attı.

Vatandaşlar bu sorunun önüne geçilmesi adına yetkililere seslenirken, ünlü isimlerden ise başıboş köpeklere destek çağrısı geliyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı destek açıklamasıyla tepki çeken Seren Serengil'in ardından bir açıklama da Ajda Pekkan'dan geldi.

"Görmemezlikten gelmek çok büyük bir vicdansızlık"

Süperstar, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki hayvan barınağını ziyaret etti. Pekkan, bu sırada sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı yaptı.

Sokak hayvanları konusunda duyarlı olunmasını gerektiğini belirten Ajda Pekkan, "Sokak hayvanlarının sahiplenilmesi lazım. Sokaktakileri de korumak lazım. Görmemezlikten gelmek çok büyük bir vicdansızlıktır. Ben insanoğluna yakıştıramıyorum." dedi.

"Onların da bir canı var, onlar sevgi istiyorlar"

Çocuklara da bu konuda eğitim vermek gerektiğini vurgulayan Ajda Pekkan, "Çocuklar hayvanları oyuncak gözüyle görüyorlar. Onların da bir canı var, onlar sevgi istiyorlar. Aç oldukları zaman kimseyi ısırdıklarını görüyor musunuz? Hayır. Bu diğer hayvanlar için de geçerli. Onlara yardım etmezsek hiçbir şey yapamıyorlar. Eğer sahiplenilmiyorsa onları kısırlaştıralım. Caddelere salmayalım çünkü onlar korumasız. İnsanlar çocukları çok seviyorlar ben en başta bebekleri çok seviyorum. O empatiyi nasıl yapamazlar onu anlamıyorum." diye konuştu.