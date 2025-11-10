Aksaray'da 12 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı

- Aksaray'da 12 yaşındaki Nuri Mahmut Sevinç'e otomobil çarpıp kaçtı.
- Polis, sürücü Mesut K.'yi plakadan tespit ederek gözaltına aldı.
- Nuri Mahmut Sevinç'in tedavisi devam ediyor, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Aksaray Yavuz Sultan Selim Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, bisikletiyle markete giderken yolun karşısına geçmek isteyen 6'ncı sınıf öğrencisi Nuri Mahmut Sevinç'e otomobiliyle çarpan sürücü kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sevinç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis ekipleri kaza yerinde yaptığı incelemede, Sevinç'e çarpıp kaçan sürücünün 68 HV 615 olan plakasını düşürdüğünü fark etti.
Otomobilin sürücüsü Mesut K. gözaltına aldı. Nuri Mahmut Sevinç’in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.