Altın ve döviz piyasaları artışta! İran'a saldırılar etkili oldu

İran'a yapılan saldırılar geniş bir coğrafyanın sıcak çatışma içine germesine neden oldu ve dünyada belirsiz bir ortamın oluşması güvenli liman altına olan talebi artırdı.
İsrail'in ABD desteğiyle İran'a saldırısının ardından başlayan olaylar altın ve para piyasalarını etkiledi.
Ons altın 5 bin 356 dolara kadar çıktı.
Yurt içinde gram altın sabahın ilk saatlerinde 7 bin 619 liraya kadar çıktı, şu anda da 7 bin 572 liradan işlem görüyor.
Piyasalar açıldıktan sonra rakamların daha fazla artıp artmayacağı merak konusu.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 7 bin 572 lira
Çeyrek altın: 12 bin 845 lira
Cumhuriyet altını: 52 bin 340 lira
Tam altın: 51 bin 386 lira
Yarım altın: 25 bin 687 lira
GÜMÜŞ
Gram gümüş, 0,67 artışla 133,2478 liraya çıktı. Gümüş ons ise yüzde 0,40 artışla 94,2155 dolar oldu.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 43,9857 lira (Yüzde 0,12 arttı)
Euro: 51,8541 lira (yüzde 0,18 azaldı)
Sterlin: 59,0312 lira (Yüzde 4,65 arttı)
BITCOIN
Kripto paralar jeopolitik gerginliklerde kaçılan varlıklar arasında bulunuyor.
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, 0,61 düşüşle 66 bin 912,3 dolara geriledi. Bitcoin için 60 bin doların eşik değer olduğu ve bu seviyenin altına gerilerde hızla inişe geçeceğine inanılıyor.
BRENT PETROL
Brent petrol, erken işlemlerde yüzde 13 değer kazanarak varil başına 82 dolara kadar çıktı.