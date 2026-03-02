Altın ve döviz piyasaları artışta! İran'a saldırılar etkili oldu

İsrail'in ABD desteğiyle İran'a saldırısının ardından başlayan olaylar altın ve para piyasalarını etkiledi.

Ons altın 5 bin 356 dolara kadar çıktı.

Yurt içinde gram altın sabahın ilk saatlerinde 7 bin 619 liraya kadar çıktı, şu anda da 7 bin 572 liradan işlem görüyor.

Piyasalar açıldıktan sonra rakamların daha fazla artıp artmayacağı merak konusu.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 572 lira

Çeyrek altın: 12 bin 845 lira

Cumhuriyet altını: 52 bin 340 lira

Tam altın: 51 bin 386 lira

Yarım altın: 25 bin 687 lira

GÜMÜŞ

Gram gümüş, 0,67 artışla 133,2478 liraya çıktı. Gümüş ons ise yüzde 0,40 artışla 94,2155 dolar oldu.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,9857 lira (Yüzde 0,12 arttı)

Euro: 51,8541 lira (yüzde 0,18 azaldı)

Sterlin: 59,0312 lira (Yüzde 4,65 arttı)

BITCOIN

Kripto paralar jeopolitik gerginliklerde kaçılan varlıklar arasında bulunuyor.

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, 0,61 düşüşle 66 bin 912,3 dolara geriledi. Bitcoin için 60 bin doların eşik değer olduğu ve bu seviyenin altına gerilerde hızla inişe geçeceğine inanılıyor.

BRENT PETROL

Brent petrol, erken işlemlerde yüzde 13 değer kazanarak varil başına 82 dolara kadar çıktı.