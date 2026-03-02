Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

Bölge gittikçe ısınırken, İran da saldırılara karşılık verdi.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

BİRÇOK ÜST DÜZEY YETKİLİ ÖLDÜ

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

Bölgemizdeki gelişmeler gergin bir şekilde devam ederken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan gümrük kapılarıyla açıklama geldi.

Ömer Bolat açıklamasında şöyle dedi;

"GELİŞMELER ANBEAN TAKİP EDİLMEKTE"

"Son dönemde bölgemizde yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmeler çerçevesinde, Türkiye’nin İran ile olan gümrük kapılarındaki mevcut durum kapsamlı bir şekilde değerlendirilmekte; gelişmeler gümrük teşkilatımız tarafından anbean takip edilmektedir.

"TİCARİ YÜK GEÇİŞLERİ DEVAM EDİYOR"

Bu kapsamda Türkiye - İran sınırında bulunan Ağrı - Gürbulak, Van - Kapıköy ve Hakkari - Esendere gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durum söz konusu değildir.

Her üç gümrük kapılarımız ile İran tarafı arasında ticari yük geçişleri kontrollü olarak devam etmektedir.

"GÜNÜBİRLİK YOLCU GEÇİŞLERİ DURDURULDU"

Bununla beraber, her üç gümrük kapılarında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulmuş bulunmaktadır. İran kendi vatandaşlarının Türkiye üzerinden kendi ülkesine girişlerine izin vermektedir.

Türkiye olarak biz de kendi vatandaşlarımızın ve 3. ülke vatandaşlarının İran’dan ülkemize girişine izin vermekteyiz.

Gümrük kapılarımızdaki geçişler, ilgili tüm idari makamlarımızca ve İran tarafı ile koordinasyon içinde, kontrollü ve kesintisiz şekilde devam etmektedir."