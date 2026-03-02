Dubai Uluslararası Havalimanı'nın vurulma anları

ABD ile İsrail, 28 Şubat'ta İran'ı vurdu.

Orta Doğu'da yaşanan gerilim yayıldı ve bazı ülkeleri de ciddi anlamda etkilemeye başladı.

İran, İsrail'e olan saldırılarını genişletti.

İRAN DUBAİ ULUSLARARASI HAVALİMANI'NI VURDU

İran’ın saldırısına hedef olan yerlerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Dubai Uluslararası Havalimanı oldu.

Olay yerinden gelen görüntülerde terminalin içinin yoğun toz ve dumanla kaplandığı, zemine cam kırıkları, tavan panelleri ve molozlar saçılmış olarak görülüyor.

O ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Dubai Uluslararası Havalimanı'nın İran füzesiyle vurulduğu anın ve panik içinde kaçmaya çalışan insanların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

4 KİŞİ YARALANDI

Dubai Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, "Dubai Uluslararası (DXB) Havalimanı'ndaki bir yolcu salonu meydana gelen bir olayda hafif hasar almıştır ve durum hızla kontrol altına alınmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, acil müdahale ekiplerinin derhal olay yerine sevk edildiği ifade edilerek, "Yaralanan dört personele tıbbi müdahale sağlandı. Havalimanının büyük bölümü daha önce yolculardan tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi.