Seda Sayan'dan Safiye Soyman'a doğum günü mesajı: Canım bacım

İki ünlü şarkıcı Safiye Soyman ile Seda Sayan, yıllara meydan okuyan dostluklarıyla magazin dünyasında örnek gösterilmeye devam ediyor. Yıllardır birbirlerine omuz veren ikili, samimiyetleriyle dikkat çekiyor.

Yakın dostlar son olarak romantik bir doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi.

"SEN HEP GÜL"

Seda Sayan, sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş karelerini paylaşarak Safiye Soyman'ın yeni yaşını duygusal sözlerle kutladı. Ünlü sanatçı paylaşımına, "Canım bacım, Safişim… İyi ki doğmuşsun. Doğum günün sana tüm güzellikleri getirsin inşallah. Hep birlikte sağlıklı, mutlu, neşeli günlere… Sen hep gül." notunu düştü.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, hayranlarını da duygulandırdı.