İran'dan ABD'ye net mesaj: Müzakere etmeyeceğiz

ABD ve İsrail, Cumartesi sabahı İran’a yönelik kapsamlı ve koordineli hava saldırılarını başlatarak, Tahran dahil birçok önemli askeri ve liderlik hedefini vurdu.

Bu saldırılarda, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti.

Hamaney'in ailesinden birden fazla üye de dahil olmak üzere üst düzey yetkililer hedef alındı.

İRAN, ABD ÜSLERİNİ VURMAYA DEVAM EDİYOR

Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran’da 40 günlük yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildi.

İran misilleme olarak İsrail'e balistik füzeler fırlattı ve Körfez'deki ABD üslerini vurmaya devam ediyor.

İsrail'de Kudüs ve Beyt Şemeş gibi bölgelerde can kayıpları yaşanıyor.

"ABD İLE MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ"

Karşılıklı saldırılar ve açıklamalar ardı ardına gelmeye devam ederken İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Ali Laricani, ABD ile herhangi bir müzakereye girmeyeceklerini duyurdu.

Laricani, X platformunda paylaştığı mesajda, "ABD ile müzakere etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"ONLAR KONUŞMAK İSTİYOR, BEN DE KABUL ETTİM"

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların ardından İran'ın müzakere isteğinde bulunduğunu iddia ederek, "Onlar konuşmak istiyor, ben de kabul ettim." demişti.

Ancak Laricani, bu iddiaları reddederek yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'ı 'hayalperest fantezilerle' Batı Asya'yı kaosa sürüklemekle suçlamıştı.