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    Aksaray'da 15 yaşındaki kız eski nişanlısı tarafından başından vuruldu

    Melike Arıbaş, ailesiyle birlikte gittiği bir yakınının nişan töreninde, ayrıldığı nişanlısı Muhammet Kılıç tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 15:56
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    Aksaray'da 15 yaşındaki kız eski nişanlısı tarafından başından vuruldu

    Aksaray'ın Taş Pazar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Melike Arıbaş, ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanına gitti.

    Arıbaş, bir süre sonra nişana gelen ayrıldığı nişanlısı 22 yaşındaki Muhammet Kılıç’ın silahlı saldırısına uğradı.

    Tabancayla başından vurulan Melike Arıbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Kızını korumaya çalışan Doğanay Arıbaş da başından yaralandı.

    Hastanede hayatını kaybetti

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan baba- kızdan Melike Arıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Aksaray da 15 yaşındaki kız eski nişanlısı tarafından başından vuruldu #1

    Babası sinir krizi geçirdi

    Hastanede kızının ölüm haberini alan Asiye Arıbaş, “Ne olur Melike’mi verin bana, onu görmek istiyorum. Onun yerine ben ölseydim.” diyerek gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

    Aksaray da 15 yaşındaki kız eski nişanlısı tarafından başından vuruldu #2

    Polis, olayın ardından kaçan Muhammet Kılıç’ı kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 12 boş kovan bulundu.

    Aksaray da 15 yaşındaki kız eski nişanlısı tarafından başından vuruldu #3

    Aksaray da 15 yaşındaki kız eski nişanlısı tarafından başından vuruldu #4

    Aksaray da 15 yaşındaki kız eski nişanlısı tarafından başından vuruldu #5


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