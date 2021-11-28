Euro
14.009
4.02%
Dolar
12.369
3.08%
Altın
712.88
3.27%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
714.600
2.31%
BTXN Coin
53.89
6.14%
17ºC
İstanbul
Açık 17 C

    Aksaray'da bekçilerin şüphelendiği kişinin üstünde silah ve bıçak bulundu

    Hacı Hasanlı Mahallesi'nde bekçilerin şüphelendiği kişide ruhsatsız silah ve bıçak bulundu. Yaşanan olaydan sonra bekçiler, şahsı polis merkezine götürdü.
    • İHA
    • 28.11.2021 - 22:40
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 23:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray'da bekçilerin şüphelendiği kişinin üstünde silah ve bıçak bulundu

    Aksaray'ın Hacı Hasanlı Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı.

    Sokaklarda devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri genci durdurdu.

    ÜZERİNDEN SİLAH ÇIKTI

    Kimlik kontrolünden geçirilerek GBT sorgusu yapılan Yasin Y.'nin (23) bel kısmında şişkinliği fark eden bekçiler şahsın üzerini aradı.

    Yapılan aramada şahın belinden bir adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ekmek bıçağı ele geçirildi.

    POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Genç gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Aksaray Polis Merkezi'ne götürüldü.

    Ele geçirilen tabanca ve bıçağa el konulurken, bekçi ve polis ekipleri şahsın yakalandığı bölgede arama yaptı.

    Aksaray'da bekçilerin şüphelendiği kişinin üstünde silah ve bıçak bulundu VİDEO

    Aksaray da bekçilerin şüphelendiği kişinin üstünde silah ve bıçak bulundu #1

    Aksaray da bekçilerin şüphelendiği kişinin üstünde silah ve bıçak bulundu #2

    Aksaray da bekçilerin şüphelendiği kişinin üstünde silah ve bıçak bulundu #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir