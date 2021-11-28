Aksaray'da bekçilerin şüphelendiği kişinin üstünde silah ve bıçak bulundu

Aksaray'da bekçilerin şüphelendiği kişinin üstünde silah ve bıçak bulundu

Hacı Hasanlı Mahallesi'nde bekçilerin şüphelendiği kişide ruhsatsız silah ve bıçak bulundu. Yaşanan olaydan sonra bekçiler, şahsı polis merkezine götürdü.

Aksaray'ın Hacı Hasanlı Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı.

Sokaklarda devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri genci durdurdu.

ÜZERİNDEN SİLAH ÇIKTI

Kimlik kontrolünden geçirilerek GBT sorgusu yapılan Yasin Y.'nin (23) bel kısmında şişkinliği fark eden bekçiler şahsın üzerini aradı.

Yapılan aramada şahın belinden bir adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ekmek bıçağı ele geçirildi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Genç gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Aksaray Polis Merkezi'ne götürüldü.

Ele geçirilen tabanca ve bıçağa el konulurken, bekçi ve polis ekipleri şahsın yakalandığı bölgede arama yaptı.

Aksaray'da bekçilerin şüphelendiği kişinin üstünde silah ve bıçak bulundu VİDEO