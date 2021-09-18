Aksaray'da düğün yolun kaza: 2 ölü, 4 yaralı

İki gün önce nikah kıyıp Adana’ya düğüne giden yeni evli Ceyda ile Onur Çıracı’nın içinde bulunduğu otomobil, Aksaray'da tıra çarptı.

Aksaray- Adana karayolunun 10’uncu kilometresinde, düğüne giden ailenin bulunduğu Göksel Yalçın (26) yönetimindeki 34 CZS 788 plakalı otomobil, Fahrettin Ç.'nin (40) kullandığı 47 PR 322 plakalı tıra arkadan çarptı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada otomobil hurdaya dönerken, Fazlı Çıracı ile eşi Ayşegül Çıracı olay yerinde hayatını kaybetti.

Düğün yolunda kaza: 2 ölü, 4 yaralı

İKİ GÜNLÜK EVLİ ÇİFT ÖLÜMDEN DÖNDÜ

2 gün önce nikahları kıyılan Onur Çıracı ile eşi Ceyda Çıracı ve kız kardeşi Meltem Demirkolar (19) ile sürücü olan kuzeni Göksel Yalçın yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.