Aksaray'da dur ihtarına uymayan kurye kaza yaptı: Motosikletten uyuşturucu çıktı AKSARAY’da jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarı uymayıp kaçan kebapçı kuryesi Mehmet B. (28) kaza yaptı. Motosikletinin sepetindeki kebapların arasından uyuşturucu çıktı.

DHA

Saat 18.30 sırlarında Aksaray Ereğlikapı Mahallesi'nde, Jandarma ekipleri motosikletli kurye Mehmet B’nin uyuşturucu satacağı bilgisine ulaştı.

Dur ihtarına uymadı, kaza yaptı

Ekipler, motosikletten inen kuryeyi suç üstü yakalamak isterken, Mehmet B., ekipleri fark edip 68 ACR 815 plakalı motosikletiyle kaçmaya başladı.

Bunun üzerine jandarma, kuryeyi takip etti. 1481 Sokak'ta motosiklet kaza yapıp devrildi.

Taşıdığı uyuşturucu yola döküldü

Kurye Mehmet B. Yaralanırken, motosikletin sepetindeki uyuşturucu yere döküldü. Kebaplar ise sepetin içinde kaldı.

Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince yaralı kurye ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)