Aksaray'da fırtına cami minaresini vurdu Saatteki hızı 49 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bir caminin minaresinin külah bölümü yerinden söküldü. Külahın düşme ihtimali nedeniyle sokak kapatıldı.

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DHA

Aksaray'da şiddetli rüzgar etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte olumsuzluklar yaşanmaya başladı.

Rüzgarın hızı zaman zaman 49 kilometreye kadar ulaştı.

Ekipler sokakta önlem aldı

Rüzgar nedeniyle Şifahane Mahallesi’ndeki İmam Hüseyin Camii’nin minaresinin külahı yerinden söküldü.

İhbarla bölgeye sevk edilen polis, külahın düşme ihtimaline karşı sokağı kapatıp, önlem aldı.

Sokağın kullanılmaması için uyarı yapıldı. AFAD ekiplerinin vinçle külahı indireceği öğrenildi.

"Minarenin külahı yerinden sökülüp eğildi"

Mahallede oturan Kamber Şahan, “Bugün rüzgarlı hava nedeniyle camimizin minaresinin külahı yerinden sökülüp eğilmiş. Polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Durumu gördüğümüzde biz de şaşırdık.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)