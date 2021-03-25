Aksaray'da ışık ihlali yapan sürücü kaza yaptı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil, yangına giden itfaiye aracına çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Aksaray'ın Fatih Mahallesi Ziraat Caddesi Kavşağ'ında kırmızı ışıkta geçen 68 AAY 291 plakalı otomobil sürücü Tuğbanur A. (29), seyir halinde olan itfaiye aracına yandan çarptı.

2 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Enes Hidayet A. (23) yaralanırken, itfaiye erleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştıra Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da kırmızı ışıkta geçen otomobil itfaiye aracına çarptı: 2 yaralı