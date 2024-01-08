Aksaray'da kucağında bebeği olan kadın bıçaklanıp gasbedildi Aksaray'da üç katlı binanın zemin katında oturan genç kadın, kucağında bebeğiyle eşya almak için çıktığı balkonda bıçaklı saldırıya uğradı. Kadını bıçakla yaralayıp cep telefonunu gasbeden şüpheliye yakalamak için çalışma başlatıldı.

DHA

Aksaray merkez Aratol İstiklal Mahallesi'nde Dudu Altan (21), kucağında 1,5 yaşındaki oğlu Alperen ile eşya almak için balkona çıktığı sırada elinde bıçak bulunan kişinin saldırısına uğradı.

Genç kadının boğazını sıkıp içeri itekleyen şüpheli, tekme ve yumrukla darbedip bıçakla yaraladıktan sonra cep telefonunu gasbederek kaçtı.

Dudu Altan'ın yardım çığlıkları üzerine komşuları yardıma koştu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edilirken bıçakla elinden, aldığı yumruk darbesiyle de yüzünden yaralanan Dudu Altan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde parmak izi incelemesinde bulunan polis, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

"Gelinim kanlar içinde kalmış ve çok korkmuş"

Oğlunun uzman çavuş olduğunu ve Suriye'de görev yaptığını belirten Mustafa Altan, "Evde çocuğuyla tek kalıyordu. Eşi Suriye'de uzman çavuş. Evine hırsız girmiş. Gelinim kanlar içinde kalmış ve çok korkmuş. Bu hırsızın bulunup yakalanmasını istiyorum" dedi.

Aynı binada oturan Betül Ögüt de "Komşum eşya almak için balkon kapısını açmış. Oradan giren kişi saldırmış, boynunu incitmiş, elini de bıçakla yaralamış. Komşumun yardım çığlıklarına dışarı çıktık. Saldırgan telefonunu almış kaçmış" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)