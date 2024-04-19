Aksaray’da muhtarlık seçimi kavgası: 5 yaralı Eskil ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi tabancayla, 1 kişi bıçakla, 2 kişi de sopa darbeleriyle yaralandı.

İHA

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Kaputaş köyünde, 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde adaylardan Zeki Çeçen (55) seçimi kazanırken, mevcut muhtar Adem Esği (53) ise ikinci oldu. Ancak İlçe Seçim Kurulu, Zeki Çeçen’in adli sicil kaydı nedeniyle mazbatayı, Adem Esği’ye verdi.

Bıçak ve sopalarla saldırdılar: 5 yaralı

Adem Esği ve oğlu Bilal Esği (25), bugün cuma namazı çıkışında Fatih Camii önünde Zeki Çeçen’in yakını Mustafa Çeçen (32) ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, Çeçen’in yakınları Şıh Mehmet Atılgan (38), Taner Çeçen (36) ve Ramazan Gözen’in (24) de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Adem Esği, tabancayla Mustafa Çeçen ve Mehmet Atılgan’ı bacağından yaraladı. Kavgada Bilal Esği bıçakla, Taner Çeçen ve Ramazan Gözen de aldıkları sopa darbeleriyle yaralandı.

Saldırgan gözaltında

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Çeçen, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğerleri de Eskil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Adem Esği, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)