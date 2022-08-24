Aksaray’da polisi dövdürmek isteyen ehliyetsiz sürücü serbest kaldı

Muayenesiz ve sigortasız otomobilini parka çektirmek isteyen polislere direnen ve “Bunların kaşıntısı var” diyerek tehdit eden ehliyetsiz sürücünün, ifadesinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM), Trafik Denetleme ve Asayiş Şubesi ekipleri, kentte huzur ve güvenin sağlanması amacıyla İstiklal Mahallesi Raşit Daldal Caddesi’nde rutin uygulama yaptı.

Bekçilerin de aralarında bulunduğu ekipler, araçları tek tek aradı, sürücülerin evraklarını inceledi.

Hem suçlu hem güçlü

Bu sırada 42 AAP 556 plakalı otomobilin muayenesiz ve sigortasız olduğu tespit edildi.

Şoför Tayfur İ.'nin (22) de ehliyetinin olmadığı anlaşılınca ekipler, otomobili otoparka çektirmek istedi.

Bunun üzerine ekiplere direnen Tayfur İ., cep telefonuyla birini aradı.

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“Basın gelin buraya”

Sert ve agresif tavırlar sergileyen sürücü, aradığı kişiye ‘polis memurlarının adam kestiğini, kaşıntıları olduğunu’ söyleyebilecek kadar ileriye gitti.

Bir yandan tehditlerini sürdüren bir yandan da telefonla konuşmaya devam eden sürücü, “Basın gelin buraya. Alo Fatih Mahallesi'nin girişine bir gelsene burada adam kesiyorlar ya 10 kişi birden üzerimize çullanıyorlar, bir bas gel Aksaray’ı topla gel bunların kaşıntıları var.” dedi.

Cezası kesildi, serbest kaldı

Bu sözler üzerine Tayfur İ. gözaltına alınırken, araç da otoparka çekildi.

Tayfur İ.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'sigortasız araç kullanmak' ve 'muayenesiz araç kullanmak'tan 4 bin 270 lira ceza kesildi.

DHA'nın haberine göre kesilen cezanın ardından Tayfur İ. serbest bırakıldı.