Aksaray'da talihsiz olay! Yolcu otobüsü anne ve çocuğunun ayaklarını ezdi Terminalden çıkış yaptığı esnada geri manevra yapan yolcu otobüsü sürücüsü, çarparak düşürdüğü anne ve 3 yaşındaki çocuğun ayaklarını ezerek yaraladı.

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İHA

Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞOT) içerisinde yolcu alan ev Konya'ya hareket eden Şaban A. idaresindeki 34 FIB 815 plakalı yolcu otobüsü geri manevra yaptığı esnada Ebru Ş. ve kucağındaki oğlu Mert Ş.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden genç kadın çocuğu ile yere düşerken, yolcu otobüsünün arka tekeri ise ayaklarını ezdi.

Anne ve çocuğunu aldırış etmeden yoluna devam eden sürücü terminalden hızla ayrılırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Anne ve oğlu acile kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı anne ve çocuğu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

"Göz göre göre ayaklarımızdan geçti"

Çocuğunu kucağından bırakmayan anne, sedye ile acile taşınırken, "Göz göre, göre ayağımızın üstünden geçti. Direk göz göre göre kaçtı. Ne ambulans çağırdı, ne bir şey yaptı" dedi.

Anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Konya istikametine giden sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)