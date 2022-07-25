Akvaryumcular Odası'ndan Kasaplar Odası açıklaması: Her tarafta reklam oluyoruz

Petshopların Kasaplar Odası'na bağlanması hakkında konuşan Ankara Manavcılar, Balıkçılar ve Akvaryumcular Odası Başkanı Atilla Süslü, "2 gündür her tarafta reklam oluyoruz, herkes dalga geçiyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, petshopların Kasaplar Odası'na bağlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada petshopların odalaşmadığı kentlerde; canlı hayvan satanların Kasaplar Odası’na, yem satanların ise Fırıncılar Odası’na kaydedildiği ifade edildi.

Akvaryumcular Odası'ndan da açıklama geldi

Konuyla ilgili açıklamlarda bulunan Ankara Manavcılar, Balıkçılar ve Akvaryumcular Odası Başkanı Atilla Süslü, normalde bin üyenin bir araya gelmesiyle oda oluştuğunu belirtti.

"2 gündür her tarafta reklam oluyoruz"

Atilla Süslü, "Tahmin ediyorum ki Antalya’da da bin üye oluşmadığından dolayı karma odaya ya da kasaplar odasına aktarılmış. Bence de petshopçular odası özellikle İstanbul’da kurulması gerekmekte.

İstanbul’daki arkadaşlar da bizimle ilgili açıklama yapmışlar; ama biz sadece Manavcılar Odası değiliz. Aynı zamanda Akvaryumcular Odasıyız da, Petshopçular Odasıyız da. 3 meslek faaliyetinin bir araya gelmesinden oluşan bir odayız.

Petshoplar genelde Türkiye’de karma odalara kayıt oluyorlar; ama orada biraz zorlama olarak Kasaplar Odası’na geçilmiş. Fakat petshopçuların Kasaplar Odası’na bağlanması diye bir şey yok.

Bence de absürt. Biri kesiyor, biri de satıyor. İlginç bir durum. 2 gündür her tarafta reklam oluyoruz. Köpek bonfilesinden tavuk kuşbaşına kadar herkes dalga geçiyor.

Bence yanlış bir uygulama. Büyükşehirlerde en azından petshopçuların bir odası olması gerekiyor. Dertlerini anlatamıyorlar çünkü kimseye." dedi.

"Dünden beri alay konusu olduk, 'köpek pirzola var mı?' gibi"

DHA'nın haberine göre; petshop işletmecisi Kürşat Keskin, petshopçuların Kasaplar Odası’na bağlanmasını bir hakaret olarak değerlendirdiğini belirterek, "Dünden beri alay konusu olduk, 'köpek pirzola var mı?' gibi. Bunun şakası bile kötüdür. Ağza bile alınmaması gereken bir konudur. Ama arkadaşlarımız olsun gelen müşterilerimiz olsun bu şekilde şaka yaptığında dahi tabii ki hiç hoş bir durum ortaya çıkmıyor.

Biz bu işi hayvanseverler olarak yapıyoruz. Birde burada yanlış bir anlaşılma var. Bizim Kasaplar Odası’na bağlanmamız diye bir şey söz konusu değil. Bu olay bölgesel olarak, sayısı yeterli kalmadığı için üyelerin oraya yönlendirilmesiyle oluyor.

Benim bu dükkanımı 6 tane kurum denetliyordu. Şu anda şunu sormak istiyorum ki bu hayvanlar nerede veya nasıl bakılacak? Örneğin bana gelen her müşteri bir denetmendi. Mesela suyu bitmiş hayvanın ‘suyunu koyabilir misin?’ diyordu. Şimdi bu olay tamamen merdiven altına indi." diye konuştu.