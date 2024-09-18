Ali Sabancı, ailesiyle birlikte geçirdiği tekne kazasını anlattı İş insanı Ali Sabancı, geçen yıl ailesiyle geçirdiği tekne kazasından 9 gün sonra hastanede uyandığını belirterek, "Başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) 2024 yılı faaliyet dönemi 11'inci olağan toplantısı, dün akşam saatlerinde bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Hulusi Şahin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, dernek üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

'Dün, Bugün Ve Gelecek' konu başlıklı toplantıya, konuk konuşmacı olarak iş insanı Ali Sabancı katıldı.

GEÇİRDİĞİ TEKNE KAZASINI ANLATTI

İş insanı Sabancı, "Sayın Valim sağ olun geldiniz. İzin verirseniz devlete sorayım. Şu kravatı çıkartabilir miyim Sayın Valim? Şimdi ben buraya geldiğimde düşündüm, insanlar benden ne duymak istedi diye kendime sordum. Ben bir hesaba göre 55 yaşındayım, bir hesaba göre 13 aylığım. Şimdi ben 13 aylık gibi konuşmayacağım, 55 yaşında gibi konuşacağım." dedi.

"UYANDIĞIMDA HERKES HAYATTA MI DİYE SORDUM?"

Sabancı daha sonra, geçen yıl Yunanistan'da eşi ve çocuklarıyla geçirdiği bot kazasını anlattı.

Sabancı, "Şöyle anlatayım, motor kazası yaptım ben. Deniz motoru, ben sürüyordum. Eşimin suratı parçalandı. Ben galiba 10 veya 11 ameliyat oldum. Çocuklarımız vardı teknede, o zaman 20 ya da 22 yaşında, suya düştüler. Kayaya çarptık, suya düştüler ama kayaya çarpmadılar. Allah'ın işi bu 2 ekip vardı büyük teknede çalışan. Onların birinin omzu çıktı. 3 hafta evvel böyle benzer bir kazada, teknedekiler Allah rahmet eylesin, kayaya çarptı ölmüş. Ben tekneye bindiğimi de hatırlamıyorum. 9 gün sonra hastanede uyandığımda, başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum. 3-4 ay kadar hastanede kaldım. Her geçen gün büyütmemeyi öğrendim. Öğreniyorum. Ölünceye kadar da öğreneceğim. Hepimiz zaten ümit ediyorum ölünceye kadar gelişeceğiz." dedi.

Toplantı, ANSİAD Başkanı Ercan Özbek'in, Sabancı'ya hediye takdim etmesinin ardından sona erdi.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tekneleri ile tatil yapan çift, akşam yemeği için zodyak botla restorana giden çift, kayalıklara çarparak kaza yapmıştı.

İstanbul'da tedavi altına alınan çiftten Vuslat Doğan Sabancı hayati tehlikeyi atlatırken, Sabancı'nın durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.

Bu süreçte iş adamı için kritik bekleme süreci başlamıştı.

Entübe edilen Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilmişti.

Bunun üzerine kalıcı hasarların kalabileceği yönünde endişeler başlamıştı.

Durumu stabil olan ve dalağı alınan iş adamı, kaza sırasında yüzüne de ağır darbeler almıştı.

Sabancı'nın olaydan 5 gün sonra bilinci yerine geldi. Ardından hastaneden taburcu edilen çiftin, bir süre evlerinde tedavilerine devam edileceği açıklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)