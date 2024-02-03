Amasya'da 45 yıl hapisle aranan genç sarktığı balkonda polisten kaçamadı

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Pazar Mahallesi'nde 4 katlı binaya gelen Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işlediği ‘hırsızlık’ suçu nedeniyle hakkında 45 yıl kesinleşmiş ceza olan B.E.’nin bulunduğu daireye girdi.
Polisleri gören B.E. yakalanmamak için 3. kattaki dairenin balkonuna geçip aşağı sarktı.
Ekipler sevk edildi
Bunun üzerine olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.
Polisler korkuluklara tutunan genci uzun süre ikna etmeye çalıştı.
Yukarı çekmeyi başardıla
Direnen gencin bir anlık dalgınlığını fırsat bilen ekipler kollarından tutup onu yukarı çekmeyi başardı.
Çevredekilerin meraklı bakışlarla izlediği olayda genç, önce polis merkezine götürüldü.
Cezaevine gönderildi
Daha sonra da işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış