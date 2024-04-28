Ankara'da otel sahibinden müşteri yorumlarına küfürlü yanıt

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Otel deneyimi yaşayan müşteriler, internet üzerinden puan vererek iyi ya da kötü yorumlar yapma hakkına sahip.
Bunun üzerine kimi otel sahipleri eleştirileri göz önünde bulundurabiliyor.
Müşteriler yorum yaptı
Ancak yaşanan bir olay, alışılmışın dışında.
Ankara'da bulunan 'Black House Apart Otel' müşterileri, deneyimleri paylaştı.
Küfürle yanıt verdi
Konaklayan kimi vatandaşlar, yorum yapınca beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.
Otel işletmecisi, tüm yorumlara tek tek yanıt verdi. Yanıtlarında ise kaba bir dil kullanan işletmeci, hakaret ve küfürler savurdu.
Kaçak iddiaları
Söz konusu yorumlar da sosyal medyada tepki çekti.
Öte yandan otelin kaçak olduğuna dair de bilgilere ulaşıldı.
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