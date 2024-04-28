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Ankara'da otel sahibinden müşteri yorumlarına küfürlü yanıt

Ankara'da otel sahibinden müşteri yorumlarına küfürlü yanıt Gittikleri otelle ilgili eleştirileri internet üzerinden paylaşan müşteriler, otel işletmecisi tarafından hiç beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.