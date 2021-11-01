Amasya’da cennet hurması, üreticinin yüzünü güldürdü

Cennet hurması yetiştiriciliğinin yaygınlaşması ile Amasya, elmadan sonra cennet hurması deposu olma yolunda. Üreticinin yüzünü güldüren cennet hurması, yeni sarı altın olarak anılıyor.

Amasya, elmadan sonra Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması deposu olma yolunda ilerliyor.

Vitamin deposu olan ve bu yıl 600 tondan fazla rekolte beklenen cennet hurması, dalında kilosu 3 lirayı bulan fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Cennet hurması, üretici için ‘yeni sarı altın’ olarak değerlendiriliyor.

MEYVENİN KURUSU 40 LİRADAN SATILIYOR

Yörenin meyve hangarı Ziyaret beldesinde günün ilk ışıklarıyla bahçelerin yolunu tutan üreticiler, gün boyu topladıkları hurmaları özenle seçiyor.

Kabuğu soyulan meyveler ise kurutmalık için askılara asılıyor.

Kurusu da kilosu 40 liradan satılıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlarda Nadir Atıcı (76), 15 yıl öncesine kadar cennet hurması yetiştiriciliğinin az yapıldığını belirtti.

Son yıllarda üretimin giderek arttığını ifade eden Atıcı, “Bugünlerde dalında fiyatı 2,5 lira ile 3 lira olan cennet hurması şimdi çok değerlendi. Sarı altın gibi oldu.” dedi.

“DAHA ÖNCE BÖYLE VERİM GÖRMEDİM”

Bu yıl hasadın çok verimli geçtiğini belirtiği ürünlerinin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun her yanına gönderildiğine değinen Ahmet Cengiz, “Bu sene çok güzel hurma var. Daha önce böyle verim görmedim.” diye konuştu.

“İLAÇ VURMADIĞIMIZ İÇİN MASRAFSIZ”

Cennet hurmasın organik ortamda yetiştirildiğini vurgulayan Rahmi İçöz de, “İlaç vurmadığımız için masrafsız. Her yıl güzel para kazandırıyor. Sebze-meyve halinde kilosu 5 lira ile 7 lira arasındaki fiyatlardan satılıyor. Kurusu daha iyi para kazandırıyor. Kilosu 40 liradan satılıyor.” şeklinde konuştu.

Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık ise ilde katma değerli bir ürün haline gelen hurmanın ekim alanının artmasına yönelik projeler uygulandığını işaret etti.