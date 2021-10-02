Amasya'da emekli ikramiyesi ile aldığı koyunlar çalındı

Koyunları çalındıktan sonra polisin çalışması ile bulunan Salih Uysal, "Koyunları emekli paramla almıştım. Daha önce böyle bir şey başıma gelmemişti. Koyunlarımın bulunacağını tahmin etmiyordum" dedi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan ve maden ocaklarında çalıştıktan sonra emekli olan Salih Uysal, emekli parasıyla koyun aldı.

Koyun alıp satmaya başlayan Uysal'ın yine eşiyle aldıkları 27 koyun akşam saatlerinde ağıldan çalındı.

Sabah uyandığında koyunlarını göremeyen Uysal, durumu polis ekiplerine haber verdi.

POLİS KOYUNLARI ÇALANLARI BULDU

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip iz süren polisler, bir kamyonete doldurulan koyunların Çorum’un Mecitözü ilçesi kırsalındaki yaylaya götürüldüğünü, oradan Amasya’nın Göynücek ilçesine satıldığını tespit etti.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve jandarma ekiplerinin destek verdiği operasyonda, koyunları çaldıkları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

"KOYUNLARIN BULUNACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUM"

Koyunlarını bulup getiren polislere teşekkür eden Uysal, “Koyunları emekli paramla almıştım. Daha önce böyle bir şey başıma gelmemişti. Koyunlarımın bulunacağını tahmin etmiyordum.” dedi.

"KÖPEĞİMİZ HAVLADI AMA.."

Olayın yaşandığı gece bahçede bağlı olan ‘Roly’ adlı köpeklerinin durumu sezip sık sık havladığını anlatan Ayfer Uysal, “Misafirimiz vardı. Akşam yemeği yiyorduk. Koyunlarımızı o anda çalmışlar. Köpeğimiz çok havladı ama dinlemedik.” diye konuştu.

"HELAL MAL OLDUĞU İÇİN GERİ GELECEKLERİNE İNANIYORDUM"

Koyunlarının bulunacağı umudunu hiç yitirmediğine değinen Uysal, "Helal mal olduğu için hayvanlarımızın geleceğine inanıyordum.

Polisimiz çok titiz davrandı. Yüzümüzü güldürdüler. Sağ olsunlar” şeklinde konuştu.