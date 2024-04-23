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Amasya'da komşusunun burnunu kırıp, kaynar su döken saldırgan tutuklandı

Amasya'da komşusunun burnunu kırıp, kaynar su döken saldırgan tutuklandı Tartıştığı engelli komşusunun burnunu kırıp, eşi ve onun üzerine sıcak su döken saldırganın serbest kalmasına itiraz edildi. Bunun üzerine ikinci kez gözaltına alınan adam cezaevine gönderildi.