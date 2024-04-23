Amasya'daki komşu kavgasında yeni bir gelişme yaşandı.
21 Nisan'da bir apartmanda yaşanan olayda, yüzde 45 bedensel engelli Niyazi ile eşi Çiğdem Gedik, üst katlarında oturan Mehmet ve eşi Esra Üçok'la 'gürültü' ve balkona asılan çamaşırlara su dökülmesi nedeniyle tartıştı.
Önce saldırdı sonra kaynar su döktü
Tartışmanın büyümesi ile Mehmet Üçok, komşusu Niyazi Gedik'e yumruk atıp, burnunu kırdı.
Üçok, ardından apartmanın önündeki Gedik çiftinin üzerine sıcak su döktü.
Gözaltı sonrası serbest kaldı
Çift Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Üçok gözaltına alındı.
Üçok, işlemleri sonrası adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı.
Cezaevine gönderildi
Savcılık karara itiraz edince ekipler bir kez daha harekete geçti.
Üçok, sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Üçok, bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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