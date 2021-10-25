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    Amasya'da kontrolden çıkan otomobil büfeye daldı

    Amasya'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki büfeye dalarken, kazada şans eseri kimse yaralanmadı.
    • İHA
    • 25.10.2021 - 04:44
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    Amasya'da kontrolden çıkan otomobil büfeye daldı

    Muhammed Batuhan K. yönetimindeki 06 UBC 85 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki trafik levhasına çarptı, ardından hızla Erdem Kutbay’ın işlettiği büfeye daldı.

    TEZGAHA ÇARPARAK DURABİLDİ, KİMSE YARALANAMADI

    Cam çerçeveyi kıran otomobil dolapları önüne katarak tezgâha çarparak durabildi. Sürücü, yanındaki 2 kişi ve büfe sahibi kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

    Amasya da kontrolden çıkan otomobil büfeye daldı #1

    "OTOMOBİL BİRDEN BÜFEYE DALDI"

    Kaza anından büfede müşteri bulunmadığını belirterek yaşananları anlatan Kutbay, “İçeride oturuyordum. Otomobil birden büfeye daldı” diye konuştu.

    Amasya da kontrolden çıkan otomobil büfeye daldı #2

    Kaza yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil yapılan incelemenin ardından çıkartılarak çekiciye yüklenerek götürüldü. Büfeden yola saçılan ürünleri ise vatandaşlar ve polisler topladı.

    Amasya da kontrolden çıkan otomobil büfeye daldı #3

    Amasya da kontrolden çıkan otomobil büfeye daldı #4

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    Amasya da kontrolden çıkan otomobil büfeye daldı #6

    Amasya da kontrolden çıkan otomobil büfeye daldı #7

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