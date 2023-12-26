Amasya'da ölüme "ramak" kala... Saniyeyle kurtuldu Çıkan fırtınada aracının üzerine düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulan Emrah Erdem, "Mal canın yongasıdır. Ama canımızı araba kurtardı" dedi.

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İHA

Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan fırtına çatıları uçurdu.

İlçede etkili olan fırtınada kopan çatılar, iki aracın üstüne düştü.

Yeni Mahalle’de bir binadan kopan çatı nedeniyle hafif ticari araçta hasar oluşurken o sırada etrafa dağılan kutuları toplamaya çalışan Emrah Erdem, aracının üstüne düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

"Allah'a şükrettim"

O görüntüleri endişeyle izleyen Erdem, “Mal canın yongasıdır. Ama canımızı araba kurtardı. Çatının arabama düştüğüne sevindim.” diye konuştu.

Fırtına anında herkesin panik yaşadığını anlatan 38 yaşındaki Erdem, “O anda beş kişiydik. Araba olmasaydı bir faciaya dönüşebilirdi. Allah’a şükrettim.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)