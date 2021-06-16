Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oldu

Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oldu

Gece saatlerinde başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı ilçelerde su baskınları meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, İstanbul'da beklenen yağış başladı.

İstanbul Anadolu Yakası sağanak yağmura teslim oldu. Sağanak yağış uzun araç kuyruklarına yol açarken, vatandaşlar işe gitmekte zorlandı.

"ŞEMSİYE BİLE FAYDA ETMİYOR"

.İşe gitmekte güçlük çeken sağlık çalışanı bir vatandaş, " Çok yoğun yağmur altında işe gitmeye çalışıyorum.

Şu anda üstüm başım ıslanmış durumda. Şemsiye bile fayda etmiyor. Bereket yağıyor diyelim.

Rabbim herkesin yardımcısı olsun, trafikte çok zor." dedi.

Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oldu VİDEO





ETKİSİ DEVAM EDECEK

Etkisinin devam edeceği belirtilen sağanak yağış için uzmanlar; su baskınları , kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.



