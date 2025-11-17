Ankara inşaatta taşlı sopalı kavga: Polis ekipleri müdahale etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir inşaat alanında işçiler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine inşaat alanında büyük bir kargaşa yaşanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS ZOR AYIRDI

Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı.

Yaralanan işçiler olduğu öğrenilirken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Polis, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma devam ediyor.