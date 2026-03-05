İran'dan açıklama: Türkiye topraklarına füze atmadık

Orta Doğu'da çatışmalar sürüyor.

İsrail-ABD, İran üçgeninde yaşanan çatışmalarda dün Türkiye adına önemli bir gelişme yaşandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği belirlenen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından angaje edilerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.

ÖNLEME FAALİYETİ ZAMANINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu tehdide yönelik önleme faaliyeti, zamanında gerçekleştirildi.

NATO unsurlarınca havada imha edilen balistik mühimmatın ardından Hatay ili Dörtyol ilçesine düşen parçanın, tehdidi önlemek amacıyla kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edildi.

Dün yaşanan bu gelişmelerin ardından bugün İran cephesinden bir açıklama geldi.

İRAN: TÜRKİYE'YE BİR FÜZE ATMADIK

İran Silahlı Kuvvetleri, 4 Mart'ta Hatay'a düşen füze hakkında açıklama yaptı.

İran, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğunu ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze atışı yaptıklarını reddettiğini açıkladı.

"DOST VE KOMŞU ÜLKE TÜRKİYE"

İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye topraklarına füze atmadık. Dost ve komşu olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız." ifadeleri kullanıldı.