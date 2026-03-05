ABD Senatosu'nda İran savaşı protestosu: Kimse İsrail için savaşmak istemiyor

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Alt Komitesi oturumunda, İran'a yönelik askeri operasyonlara karşı protesto yapan eski Deniz Piyadesi Brian McGinnis’in, polis müdahalesi sırasında kolu kırıldı.

ABD-İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarıyla devam eden savaş, Orta Doğu'da gerilimi tırmandırdı.

Dünyanın pek çok bölgesinden 'barış' çağrıları ve protestolar da gerçekleştiriliyor.

"KİMSE İSRAİL İÇİN SAVAŞMAK İSTEMİYOR"

ABD'de Senato Silahlı Hizmetler Alt Komitesi'nin 'Birleşik Kuvvetlerin Hazır Olma Durumu' başlıklı oturumunda bunlardan biri yaşandı.

North Carolina'dan Green Party adayı ve eski Deniz Piyadesi Brian McGinnis, oturum sırasında ayağa kalkarak "Kimse İsrail için savaşmak istemiyor. Amerika oğullarını ve kızlarını İsrail için savaşa göndermek istemiyor." diye bağırdı.

SALONDAN ÇIKARMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Capitol Police ekipleri, McGinnis'i salondan çıkarmak için harekete geçti.

ABD Senatörü Tim Sheehy de polise yardım ederek protestocunun dışarı çıkarılmasına katıldı.

POLİSİN MÜDAHALESİ SIRASINDA KOLU KIRILDI

O anlar kayda alınırken görüntülerde, McGinnis’in kapıya tutunduğu ve görevlilerin müdahalesi sırasında sol kolunun sıkışarak kırıldığı görüldü.

McGinnis, olayın ardından kolunun kırıldığını açıkladı; yetkililer ise iddiayı henüz doğrulamadı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay sonrası McGinnis'e polis memuruna saldırı, tutuklamaya direnme ve yasa dışı gösteri suçlamaları yöneltildi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, "Kimse İsrail için ölmek istemez" sloganıyla dünya gündemine oturdu.