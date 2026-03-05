İsrail medyası duyurdu: Irak'taki Kürt silahlı gruplar İran'a kara operasyonu başlattı

28 Şubat'ta ABD ve İsrail, ortak operasyonla İran’ı vurmaya başladı.

İran’ın misilleme saldırıları ile Körfez, yıllar sonra yine ateş çemberine dönüştü.

Savaş 6. gününde tüm şiddetiyle devam ederken İran ve Irak'taki silahlı Kürt gruplarının savaşa dahil olması gündemdeydi.

Bu kapsamda İsrail ve ABD medyası, Irak'taki Kürt güçlerinin İran'a karşı harekete geçtiklerini iddia etti.

İsrail I24 kanalının haberine göre Irak’taki Kürt güçleri, İran topraklarına yönelik bir kara askeri operasyonu başlattı.

CNN de “ABD tarafından desteklenen İranlı Kürt silahlı gruplar İran topraklarına girmeye hazırlanıyor” haberini servis etti.

İRAN'DAKİ KÜRT GRUPLARIN İTTİFAKI

İran’da ekonomik sorunlarla patlak veren sokak olayları ve rejim karşıtı büyük protestolardan sonra İran’daki silahlı Kürt grupları, ittifak kurmuştu.

Kurulan yeni ittifakta yer alan örgütler arasında İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ), Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Emekçiler Topluluğu (Komele) ve İran Kürdistanı Mücadele Örgütü’nden (Sazman-ı Xebat) yer alıyor.

TRUMP, KÜRTLERDEN İRAN’A KARŞI İŞ BİRLİĞİ İSTEDİ

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın da İran'a yönelik saldırıyı başlattıktan hemen sonra Mesud Barzani ve Bafil Talabani ile telefonda görüştüğü ortaya çıkmıştı.

ABD Başkanı, ikiliden İran’a karşı iş birliği yapmalarını istemişti.

İRAN'DAKİ KÜRT BÖLGELERİNDEKİ ASKERİ NOKTALAR VURULDU

ABD basınındaki bu haberlerden kısa süre sonra İsrail ve ABD, İran’ın Irak sınırı yakınındaki Sine kentinde bulunan Kürdistan Sınır Komutanlığı Merkezi’ne saldırı düzenledi.

Bölgeden gelen görüntülerde, askeri binaların yerle bir olduğu görüldü.

İRAN DA KÜRT GRUPLARIN KAMPLARINI VURUYOR

Aynı zamanda İran da bölgedeki Kürt grupların kamplarını ateş altına aldı. İran, Süleymaniye’deki İranlı silahlı Kürt grup Komele’nin kampını vurdu. Kamp, daha önce boşaltıldığı için ölen ya da yaralanan olmadı